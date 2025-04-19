中壢中正公園地下停車場 8月底啟用

歷經封園二年三個月施工，中壢區中正公園地下停車場暨活動中心新建工程本月初報完工，場中間保留活動大草坪。（記者李容萍攝）

2025/04/19 05:30

可停近千輛汽機車 活動中心、景觀大草坪也完工

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府二○二二年底以十億餘元，辦理「中壢區中正公園地下停車場暨活動中心新建工程」，新建地下二層停車場，劃設汽車三四五席及機車六○五席，這個月初申報完工，正在驗收及請領使用執照作業，委外營運廠商已招標確定，業者預計六月進場裝修、八月底前啟用營運，近日公告停車優惠辦法招攬早鳥月租客，活動中心、公園則將點交給中壢公所維護管理。

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耗資10億興建 正辦理驗收

中壢中正公園位於延平路、中美路與元化路的三角地帶，面積五．二九公頃，是中壢鬧區最大綠地，鄰近中壢監理站、商圈、市立圖書館分館、松鶴會館及籃球場等。

前市長鄭文燦任內向中央爭取前瞻基礎建設計畫補助二．一七億元，市府自籌近八億元，改善中正公園周邊環境及停車需求不足問題，也打造多目標使用空間及景觀大草坪，提供中央、興南里民集會場所及民眾友善休憩場域。

設階梯舞台 可辦藝文活動

市府交通局長張新福表示，工程基地面積一萬二一四三平方公尺，總樓地板面積一萬七八八九平方公尺，完工後兼具景觀公園、店舖、市民活動中心等功能，除保持景觀大草坪，還設置城市階梯舞台，可舉辦文創及藝文活動，下沉式廣場可為停車場帶來自然採光及通風，達節能滅碳，堪稱「會呼吸的停車場」。

張說，停車場機車停車區設置防火隔屏，還有樓層分色引導、梯廳分區標示，配置婦幼、無障礙車格及電動車優先停車格，將啟用智能車牌辨識系統、eTag快速通關、車位在席、智慧尋車系統、電動車充電樁等設施，收費方式支援電子票證、行動支付、信用卡、手機線上支付等，讓現金不再是繳費的唯一選擇。

議員彭俊豪認為，交通局當初與地方討論過中正公園地下停車場服務中心規劃在延平路側，里民活動中心在元化路側，鄉親希望停車場儘快啟用，早日解決周邊停車位不足的情形。

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