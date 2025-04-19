罷免特快車抵屏東 35區連署書都能簽署

連署站昨起一連三天設置，民進黨屏東縣黨部力挺。（記者羅欣貞攝）

2025/04/19 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民間罷免連署團體發起的「罷免特快車」昨天下午三點起一連三天，同步在屏東火車站前登場，民進黨屏東縣黨部主委羅平道率黨籍議員、民代力挺，呼籲戶籍在屏東以外其他縣市的民眾簽署連署書，一起加入罷免藍委的行列。

民進黨屏東縣黨部表示，大罷免二階進入倒數，全台各地的罷免團隊也進入最後衝刺階段，其中罷免聲浪極高的國民黨花蓮縣立委傅崐萁，二階連署截止時間至五月五日，但罷免國民黨花蓮縣立委傅崐萁的團隊「微光花蓮」清點統計發現，約有四千份連署書格式錯誤，扣除後離達標門檻還有差距。

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屏東縣黨部率黨籍公職人員力挺，羅平道表示，設置這個連署站，就是要響應發起罷免的公民團體，方便屏東設籍外縣市的子弟，容易取得連署格式，現場親自填寫，絕不像國民黨用抄襲的方式，沒有經過他人同意取用他人的個資，來達到連署的目的，「我們有義務要站出來」。呼籲在屏東的花蓮人把握最後機會簽連署書，不管是重簽、新簽，只要人到，都能夠幫忙把聲音送回花蓮，除了傅崐萁之外，所有三十五區罷免藍委的連署書也能簽署，也會一併收件，連署站將設置到二十日晚上八點。

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