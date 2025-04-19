屏縣公部門暑期工讀 提供356個職缺

屏東縣府每年推出的大專青年公部門暑期工讀相當受到歡迎。（資料照，記者羅欣貞攝）

2025/04/19 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為協助大專青年學子體驗職場生活，提早培養正確就業觀念及態度，提升自我競爭力，屏東縣政府每年安排暑期工讀計畫，今年二十七個局處預計提供兩百九十六個公部門工讀職缺。另同步推出地方創生見習行動，名額六十名，均自下週一（二十一日）起受理報名、收件。

屏縣府勞動暨青年發展處處長李雨蓁表示，許多大專青年畢業後由於對職涯認識不足，容易迷失就業方向，透過暑期工讀多元職場體驗，不僅能讓青年於暑期獲得實質薪資、減輕經濟負擔外，更可預先了解職場環境及運作模式，培養職場相關技能與溝通能力，擴增未來職涯選項。

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今年屏縣府整合二十七個局處提供工讀機會，其中位琉球鄉的東港戶政事務所琉球辦公室有「舊簿翻新」計畫，期待居住於琉球鄉的大專青年踴躍報名；傳播暨國際事務處的「涉外事務職場教育計畫」則希望學生透過接待外賓及國際交流等工作，了解國際禮儀。

另外勞動暨青年發展處結合智慧農業學校推出「無人機教育推廣計畫」，安排工讀生協助行銷曝光無人機飛手工作內容，讓民眾對無人機有更多認識，簡章及職缺資訊即日起可至勞動暨青年發展處官網查詢。

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