恆春洋蔥延後採收 甜度高、價格看俏

恆春洋蔥採收期罕見延後，今年品質佳、價格穩。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/19 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島去年受多颱風侵襲影響，洋蔥播種期大幅延後，甚至部分農民棄種，導致今年整體產量下滑超過三成，創近年新低，且往年三、四月底進入收成的洋蔥，今年推遲至四月初才陸續採收。但天公作美下，品質卻意外成為近年最佳，批發價格也穩定，恆春鎮農會呼籲民眾多食用健康洋蔥。

恆春半島是台灣洋蔥黃金產地，農民多於冬季栽種，充足陽光與低濕度的環境，讓洋蔥在曝曬後含水量大幅降低，品質更上一層樓。而冬季特有的落山風，讓洋蔥葉脈長不高，甚至彎折，迫使植株將養分集中於球莖，造就了恆春洋蔥獨特的甜脆口感。

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「去年颱風一個接一個，播種計畫全被打亂」恆春鎮農會總幹事林順和無奈表示，連續的颱風與豪雨讓許多農民錯過最佳播種時機，部分農民因擔心收成不佳，索性棄種導致今年洋蔥種植面積較往年減少近三成。但品質卻因天候條件而大幅提升，「今年洋蔥球莖緊實，甜度高，市場反應很好」。

產量減少 外縣市買家上門搶貨

據農會統計，恆春洋蔥今年的平均批發價約每十五公斤兩百三十至兩百五十元，較去年同期上漲。農民表示，恆春洋蔥因口感佳、保存期長，深受餐飲業者喜愛，今年雖產量少，但品質穩定，市場需求不減，甚至有外縣市買家主動上門搶貨。

看天吃飯 農民籲政府提供補助

然而，對農民而言，好價格並未完全彌補產量銳減的損失。種植戶表示，雖然價格好，但總產量少，收入仍不如往年，加上氣候變遷影響愈發明顯，種植風險逐年升高。「這行真是看天吃飯，颱風來了擋不住，只能硬著頭皮撐下去」，也呼籲政府應提供更多補助或保險機制，協助農民應對極端氣候的挑戰。

恆春鎮農會表示，將持續推廣恆春洋蔥的品牌價值及產品，提升洋蔥附加價值。恆春洋蔥不僅是農產品，更是恆春獨特環境與文化的結晶。「希望消費者吃到洋蔥時，也能感受到恆春這片土地的溫度」。

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