寒害重創台東酪梨 立委爭取農損救助

立委陳瑩與莊瑞雄團隊前往縣內多處果園會勘，發現酪梨著果率低。（立委陳瑩服務處提供）

2025/04/19 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕不僅夏雪芒果，台東現在又傳出這期酪梨也恐怕也將血本無歸、不結果。立法委員陳瑩與莊瑞雄團隊十八日邀集農政單位、台東縣府等單位，前往台東果園會勘，初步確認授粉期遭逢低溫陰雨，導致「蜜蜂不飛、農民白忙」，農民傳出收成恐剩一成。陳瑩表示，已達災損救助警戒，該主動勘災、勿讓農民再跑流程。

年節前後多次的寒流影響，許多的夏雪芒果成為「空包彈」（果穗宿存無子果），這次則因酪梨花期氣溫下降又下雨，致蜜蜂不授粉。

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農改場副場長盧柏松指出，酪梨多採混合品系種植，花期從一月延續到四月，今年授粉期逢冷空氣南下與降雨，導致蜜蜂活動力下降，嚴重影響授粉與結果。莊瑞雄委員直言：「蜜蜂不飛，農民白忙」，並強調，極端氣候已非新聞，政府的應變不能繼續舊調重彈，政府再不動起來，台東酪梨產業會斷根。

蜜蜂授粉受影響 酪梨產業恐斷根

果農林昆皇表示，今年收成可能只有去年的十分之一。太麻里果農黃施隨雲更說，低著果率，再繼續費時、費錢整理也只陷農民於死地。

陳瑩表示，據農業部的資料，酪梨主產區位在台南、嘉義、台東、屏東等地，去年台東為第三大產區，種植面積高達二百六十五公頃，年產出二千五百五十五噸，占全國十一．四％，並以市區、卑南鄉、太麻里鄉為最。

陳瑩強調，不該由農民自己翻法條、跑公文。根據《農產業天然災害救助作業要點》，只要災損率達二十％，且無收穫面積達總面積五％即符合補助條件，「台東這次的情況，顯然已到警戒線了，還等什麼？」，將全力協調中央與地方農政體系，加速勘災啟動，確保補助不落空。

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