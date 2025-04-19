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    大林烏殼綠竹筍 年銷加拿大80噸

    嘉義縣烏殼綠竹筍進入盛產期。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣烏殼綠竹筍進入盛產期。（記者蔡宗勳攝）

    2025/04/19 05:30

    產量全國之冠 盛產期到 今年首批千箱裝櫃出口

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮烏殼綠竹筍產量居全國之冠，且品質一流，已外銷加拿大多年，最近盛產期已到，昨上林蔬果生產合作社進行今年首批外銷裝櫃，共計一○四○箱、十二．四八公噸，縣長翁章梁前往視察時說，外銷暢旺可穩住內銷價格，保障筍農收益。

    半砂土壤 產筍高直、肉細緻

    大林鎮烏殼綠竹筍種植面積達八百公頃，因土壤為鬆軟的半砂質，且具有日照充足、日夜溫差大的氣候條件，生長的竹筍外殼呈淡黑綠色、表皮具絨毛，筍體筆直高大、肉質細緻，長年受國內外市場青睞。

    清晨採收直送 講求時令鮮味

    今年首批裝櫃作業昨由農民於清晨採收，完成清洗、分級、包裝與預冷處理，全程講求鮮度與品質，透過產地直採直送，將嘉義的時令鮮味送上國際餐桌。

    貿易商豐如國際董事長彭先隆說，該公司出口嘉義烏殼綠竹筍到加拿大已有十多年，品質受到當地消費者的肯定，穩定成長，目前產季每月可出口一貨櫃，全年可達八十公噸左右。

    出口穩定 也穩住內銷價格

    翁章梁說，全球農產品貿易面臨挑戰，大林鎮烏殼綠竹筍穩定出口，展現台灣農業的國際競爭力，縣府持續協助農業產業鏈，強化國際接軌，透過海外參展拓展通路，支持農民打開國際市場，烏殼綠竹筍目前每年外銷加拿大七、八十公噸，賺取外匯也穩住內銷價格。

    翁章梁表示，縣府推動友善農業，有越來越多的農友減少農藥與除草劑使用，營造適合保育類諸羅樹蛙活動與繁殖的棲地，竹林間常見樹蛙與竹筍共生，推動農業發展同時，兼顧生物多樣性，已有不少農友取得相關認證，可提高售價，是外銷利器。

    嘉義縣長翁章梁（右一）視察烏殼綠竹筍首批裝櫃出口加拿大。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（右一）視察烏殼綠竹筍首批裝櫃出口加拿大。（記者蔡宗勳攝）

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