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    斗南火車站後站倉庫 打造小書屋

    斗南火車站後站倉庫閒置多年，雲林縣府將結合產官學民打造成鐵道小書屋。（記者黃淑莉攝）

    斗南火車站後站倉庫閒置多年，雲林縣府將結合產官學民打造成鐵道小書屋。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/19 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南火車站後站鐵道倉庫閒置多年宛如廢墟，雲林縣府將透過產官學民合作把舊倉庫打造成鐵道小書屋及地方創新、人才培育基地，預計兩年內完工。

    斗南車站設站逾百年，舊站房是日治時期最後建造的大型車站，新的跨站式站房在二○二○年啟用，早年虎尾糖廠所產的糖包是透過糖鐵轉運到斗南，再經縱貫線配送到港口外銷，糖業沒落及公路交通運輸發達，斗南車站倉庫閒置。

    縣府指出，前站左、右兩側舊倉庫，經地方活化成為他里霧生活美學館、漫畫館、青創基地、社會綜合福利館等，後站至今仍閒置成為地方環境衛生、治安死角。

    雲林縣長張麗善表示，縣府計畫將與逢甲大學、NGO團隊等產官學民合作，把後站閒置倉庫打造成鐵道小書屋暨社區共融空間，經費約三五○○萬元，預計兩年內完工。

    縣府計畫處長李明岳指出，逢甲大學「書屋計畫」預計在國內外協助設百座書屋，做為教育創新、創生及人才培育基地，斗南鐵道小書屋是該計畫在雲林建構第五座基地。

    協助計畫推動的樟湖生態中小學校長陳清圳說，活化空間完工後引進誠致教育基金會、為台灣而教（TFT）進駐，協助培訓雲嘉地區與學校領導人，辦理假日自學團活動，提供學生休假時的讀書空間，另辧理創生培訓市集、假日市集及提供部分空間給在地里民管理運用。

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