比堤頂低2米 斗南善功橋下月改建

跨越石牛溪的善功橋，梁底高程不符治理計畫、橋面比堤頂低約2公尺，恐成防汛缺口，水利署核定改建計畫總經費1.5億元。（記者黃淑莉攝）

2025/04/19 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南石牛溪善功橋，通車逾卅年，梁底高程不符防洪治理計畫、橋面比治理後的石牛溪堤頂低二公尺，遇大雨溪水暴漲恐成防汛缺口，雲林縣府爭取水利署補助及自籌共計一．五億元辦理改建，新橋將提高三公尺，工程上月順利發包，將在五月底動工，預計二○二六年底前完工通車，可改善地方淹水問題。

遇大雨溪水暴漲 成防汛缺口

石牛溪、大湖口溪是雲林重要河川，水利署分別斥資近十二億元、廿四．三億元整治，治理工程在二○二三年底完工。善功橋位在斗南與斗六交界跨越石牛溪，是斗南、斗六往來橋梁之一。

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現通行的橋梁一九九二年完工通車，但梁底高程不符治理計畫，落墩數太多，通水斷面不足，且橋面比治理後石牛溪兩側的堤頂低約二公尺，遇大雨溪水暴漲常發生溢淹。附近居民說，二○一七年六月一場豪大雨，石牛溪溪水溢流，造成鄰近積水嚴重，石牛溪治理堤防加高，善功橋沒改建，憂心成防汛缺口。

施工期走便橋 明年底完工通車

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，只要遇有豪大雨、颱風警報，縣府即預防性封閉善功橋，並以大型防汛用砂包擋住橋兩側出入口以免溪水灌進兩旁農田及社區，避免善功橋成為防汛缺口，石牛溪整治功效打折扣，經縣府爭取水利署核定辦理「中央管流域整體改善與調適計畫」斗南石牛溪善功橋改建工程總經費一．五億元。

汪令堯指出，新建善功橋為造型鋼拱橋，沒有橋墩，主橋長八十公尺長，兩側引道分別為一二一公尺及七十九公尺，橋寬八公尺，橋梁會比舊橋提高三公尺，配合六房媽祖五月十日過爐活動，工程預計五月底動工，施工期間會先搭蓋一座便橋供民眾通行，工期為四二○日曆天，預計明年底前可完工通車。

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