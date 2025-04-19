美關稅衝擊茶葉 農業部彰化聽心聲

農糧署副署長黃昭興（中）表示，農業部研議透過三大面向協助茶產業穩定轉型、分散市場風險。（記者陳冠備攝）

2025/04/19 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕美國是台灣茶葉最大出口國，占比高達卅一％，面對美國實施對等關稅，台茶外銷恐受衝擊。農業部農糧署昨於彰化召開中部茶產業說明會，與茶產業代表及地方農會座談，探討因應策略。業界認為，這是危機也是轉機，盼藉此強化台灣茶與中國茶的市場區隔，並爭取政府協助開拓新興市場，分散出口風險。

盼政府協助開拓新興市場

根據統計，台灣茶葉二○二四年出口總值達新台幣廿四億元，對美出口約七億元（占卅一％），但在美國茶葉進口市場占比僅三％，主要對手中國則達十二％。農糧署副署長黃昭興昨日率領相關單位與台灣區製茶工業同業公會秘書長張曉麗、地方農會及茶商代表座談，傾聽產業心聲。

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張曉麗指出，這次美國關稅問題，讓廠商普遍意識到過度依賴單一市場風險，分散市場才是長遠之計。第七屆百大青農黃立倫則表示，這是危機也是轉機，可藉此強化台灣茶與中國茶的差異化定位，提升品牌形象，爭取全球市場利基。

黃昭興指出，農業部已啟動「出口供應鏈支持方案」，從金融支援、產業升級到市場拓展，投入一八○億元協助產業強化體質，未來將建立資訊平台與應變機制，穩定茶產業發展。

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