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    遊具改善 彰化市區4公園同步施工

    超人氣的彰化市兒童公園共融性遊具，因為進行改善工程，目前封閉施工。 （記者劉曉欣攝）

    超人氣的彰化市兒童公園共融性遊具，因為進行改善工程，目前封閉施工。 （記者劉曉欣攝）

    2025/04/19 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市區四個公園兒童遊戲區同步施工中，因必須跑到較遠的公園玩，不少家長與兒童都哇哇叫。彰化市長林世賢表示，因應兒童遊戲場設施的新規範，在爭取中央補助下，讓陽明、金馬、華興、兒童等四座公園進行遊具改善，希望能在六月底完工，讓小朋友暑假可以玩翻天。

    為合乎最新規定 一口氣改善

    林世賢指出，根據兒童遊戲場設施安全管理規範，鋪面不分室內外，每三年檢驗一次；室外遊具也要每三年檢驗一次，為了讓公所管理的公園，其兒童遊具都是合乎最新規定，才會一口氣進行市區四座公園的改善工程。

    金馬、陽明 增2到5歲設施

    林世賢表示，這四座市區公園完成兒童遊具的改善工程之後，加上市所管理的延平公園、景觀公園，也都在今年翻修啟用，這代表由市公所管理的公園內的兒童遊戲場，全數都符合最新的法令規範，不只要讓兒童有特色公園可玩，玩得開心之外，更要玩得安全。

    彰化市公所公用事業課長陳進泓指出，這次改善的公園兒童遊戲場有陽明、金馬、華興與兒童公園，均在今年二月間封閉施工，工程最短的是兒童公園九十天，其餘一二○天。兒童公園除了遊具以外，因為使用量大，耗損率高，將同步整修地墊；華興公園將進行整體改善，設置步道與廣場；金馬、陽明公園則是順從民意，增加二歲至五歲的兒童遊戲設施，陽明公園將擴充遊具規模。這四座公園改善工程將會盡力趕在六月底完工。

    兒童公園 同步整修地墊

    不少家長表示，彰化市三民路上的兒童公園，自從增設共融式遊戲場，馬上就成為超人氣特色公園，因為位於市區，旁邊就有停車場，不只是彰化親子的最愛，連外縣市的親子都跑來玩，希望這四座公園能夠儘快完成改善。

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