新建日月潭停車場 鋪面砍掉重練

日月潭伊達邵立體停車場斥資1.8億元興建，惟頂樓露天停車區出現漏水，因而全面打除重鋪，進行防水改善工程。（記者劉濱銓攝）

2025/04/19 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區管理處斥資一億八千萬元，在伊達邵地區新建立體停車場，今年春節啟用至今才二個多月，就有民眾反映嶄新的頂樓露天停車場，鋪面竟全面打除，並抱怨施工噪音擾民，要求相關單位改善；日管處回應，因停車場頂樓防水層漏水，廠商無法抓漏改善，才會「砍掉重練」自費重鋪，由於打除作業進入尾聲，可望降低噪音干擾。

啟用2個多月 防水層漏水難改善

有不少民眾反映，最近一週停車場都在施工，由於是露天工區，打除噪音往周邊發散，影響商家與住戶安寧，另因停車場才啟用不久，頂樓停車區就全面打除，讓人質疑浪費公帑。

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日管處澄清，新建立體停車場為一樓室內、二樓露天的停車空間，惟本月初頻繁降雨，導致二樓積水出現滲漏，承包廠商雖進行抓漏，但仍無法根除。

經分析原因，係因廠商認為立體停車場之後會進行二期工程，二樓以上會再擴建，因此二樓鋪面選用較適合室內空間的防水層材質，惟二期工程的具體時程尚未定案，以致停車場完工啟用後，二樓露天鋪面不耐風雨而漏水。

日管處強調，新建停車場保固期有五年，承包廠商針對防水層材質的選材問題，將自費二百多萬元進行打除重鋪，目前鋪面打除進入尾聲，對於施工噪音干擾居民感到抱歉，之後也會做好防水改善的驗收工作。

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