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    南投星空季將登場 動力火車開唱

    「南投星空季」及「臺灣觀光一百亮點南投主打星」活動，邀大家五月起到南投縣來賞星空看表演。 （南投縣府提供）

    「南投星空季」及「臺灣觀光一百亮點南投主打星」活動，邀大家五月起到南投縣來賞星空看表演。 （南投縣府提供）

    2025/04/19 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕「南投星空季」五月起登場，五月到十月從清境到溪頭、東埔、南投接力舉辦星空派對，第一場五月十日在清境星巴克停車場將有「動力火車」、火舞演出，而五至十月南投縣內約百家觀光旅宿業者都有消費優惠，例如五月壽星或名字中「星、空、季」任一字者就享有優惠。

    南投縣府與交通部觀光署合辦，昨日在縣府舉辦記者會，為「南投星空季」及「臺灣觀光一百亮點南投主打星」活動宣傳，南投縣副縣長王瑞德與觀光署副署長黃勢芳出席外，南投縣親善大使高曼容，以及星空友善大使知名IP「麻吉貓」也現身代言。

    南投縣副縣長王瑞德指出，觀光署推動的「臺灣觀光一百亮點」，南投縣有清境、溪頭、日月潭、雙龍瀑布七彩吊橋獲選，五月輪到南投縣擔任值星官，正好與「南投星空季」結合，可加碼宣傳。

    縣府觀光處表示，五月十日在清境星巴克停車場有音樂趴；五月十七日在鹿谷鄉妖怪村，則有小芙尼家族歌舞秀；七夕前的八月廿三日，東埔溫泉廣場有新月派對；第四場的月光派對，十月四日於南投市八卦山的赤腳精靈餐廳舉行中秋晚會。

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