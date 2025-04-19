為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今北上擺攤 罷游顥連署破1.5萬份

    投二「去游除垢」罷團的志工在夜市罷攤供民眾連署。（「去游除垢」罷團提供）

    投二「去游除垢」罷團的志工在夜市罷攤供民眾連署。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/04/19 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕「去游除垢」罷免立委游顥公民團體，二階連署書收件突破一萬五千份，進度達七十五％，罷團疾呼「就差你一張」；另「All罷馬」罷免馬文君團體雖常遇民眾叫囂謾罵、毀損連署書，目前收件也破一萬二千份，兩個罷團今天將北上參加反共大遊行並擺攤供連署，希望能在期限內二階連署達標。

    黃金衝刺期 盼期限內達標

    投二「去游除垢」罷免立委游顥公民團體，十三日公布二階連署破一萬四千份，昨日再度公布新的數字，收到連署書份數已突破一萬五千份，進度也來到七十五％，距離最低門檻一萬九八三三份剩不到五千份。

    該罷團昨日除公布新數字外，也強調「黃金衝刺期，就差你一張」，罷免沒有第二次，懇請南投人用罷免舉動，讓不做事的政治人物下台。

    罷團︰讓不做事的人下台

    「去游除垢」罷團領銜人林敬桐也表示，由於二階連署只剩十天，志工們接下來必須一張一張地簽出來，因此除了巷戰外，今天也將和投一「All罷馬」罷馬團體，北上參加反共大遊行，兩罷團會與雲林拔釘罷免丁學忠罷團一起設攤，供大家前來連署。另「南投公民會社」也會參加遊行，並收連署書。

    游差5千份 馬差6千多份

    因馬文君從南投縣議員、埔里鎮長到擔任立委長達三十年，「All罷馬」罷免立委馬文君公民團體，在一階和二階連署過程中遇到很多阻力，二階連署期間，除宣傳車遭馬文君支持者攔阻，恫嚇不准再開，也常被不同立場的民眾叫囂謾罵，收到民眾寄來撕碎的連署書，近日也有女騎士對志工吐口水，昨日則收到多份應是同一人胡亂塗鴉的連署書，分別寫著「綠共賣台滾出去」、「惡罷浪費金錢」等字句。

    儘管困難重重，罷團志工並未退縮，到前晚收件也破一萬二千份，再六千多份就可達最低門檻，志工強調「大家會繼續拚下去」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播