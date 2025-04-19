今北上擺攤 罷游顥連署破1.5萬份

投二「去游除垢」罷團的志工在夜市罷攤供民眾連署。（「去游除垢」罷團提供）

2025/04/19 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「去游除垢」罷免立委游顥公民團體，二階連署書收件突破一萬五千份，進度達七十五％，罷團疾呼「就差你一張」；另「All罷馬」罷免馬文君團體雖常遇民眾叫囂謾罵、毀損連署書，目前收件也破一萬二千份，兩個罷團今天將北上參加反共大遊行並擺攤供連署，希望能在期限內二階連署達標。

黃金衝刺期 盼期限內達標

投二「去游除垢」罷免立委游顥公民團體，十三日公布二階連署破一萬四千份，昨日再度公布新的數字，收到連署書份數已突破一萬五千份，進度也來到七十五％，距離最低門檻一萬九八三三份剩不到五千份。

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該罷團昨日除公布新數字外，也強調「黃金衝刺期，就差你一張」，罷免沒有第二次，懇請南投人用罷免舉動，讓不做事的政治人物下台。

罷團︰讓不做事的人下台

「去游除垢」罷團領銜人林敬桐也表示，由於二階連署只剩十天，志工們接下來必須一張一張地簽出來，因此除了巷戰外，今天也將和投一「All罷馬」罷馬團體，北上參加反共大遊行，兩罷團會與雲林拔釘罷免丁學忠罷團一起設攤，供大家前來連署。另「南投公民會社」也會參加遊行，並收連署書。

游差5千份 馬差6千多份

因馬文君從南投縣議員、埔里鎮長到擔任立委長達三十年，「All罷馬」罷免立委馬文君公民團體，在一階和二階連署過程中遇到很多阻力，二階連署期間，除宣傳車遭馬文君支持者攔阻，恫嚇不准再開，也常被不同立場的民眾叫囂謾罵，收到民眾寄來撕碎的連署書，近日也有女騎士對志工吐口水，昨日則收到多份應是同一人胡亂塗鴉的連署書，分別寫著「綠共賣台滾出去」、「惡罷浪費金錢」等字句。

儘管困難重重，罷團志工並未退縮，到前晚收件也破一萬二千份，再六千多份就可達最低門檻，志工強調「大家會繼續拚下去」。

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