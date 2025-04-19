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    蘇花改中仁隧道 普通重機4/30 起通行

    蘇花改中仁隧道自四月三十日起將試辦普通重機通行。（資料照，記者王錦義攝）

    蘇花改中仁隧道自四月三十日起將試辦普通重機通行。（資料照，記者王錦義攝）

    2025/04/19 05:30

    公路局試辦 後續評估是否擴大辦理 初期速限50公里

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）於二○二○年一月全線通車，初期除了有機慢車道規劃的仁水隧道外，其餘均禁行機車。繼二○二二年九月開放大型重機走蘇花改，公路局預計在四月卅日試辦開放普通重機（排氣量逾五十至二百五十ＣＣ）通行中仁隧道，做為後續評估是否擴大辦理的基礎。

    長4.8公里 蘇花改長隧道首次開放

    蘇花改全長卅八．八公里，含八座隧道（廿四．六公里）、十三座橋梁（八．六公里），其中二．八公里長的仁水隧道因為規劃機慢車道，有開放給普通重機車、自行車。公路局表示，目前「蘇花改中仁隧道開放普通重型機車試辦計畫」已奉交通部核定，訂四月卅日起試辦，由於中仁隧道全長四．八公里，是首次開放普通重機車的蘇花改長隧道，初期機車專用道速限為時速五十公里，待試辦檢核期後，經整體評估行車效率，也會評估調整速限，請用路人遵守規定行駛。

    公路局指出，除了仁水及即將試辦的中仁隧道，普通重型機車現仍屬蘇花改非允車種，主要原因是現況的蘇花改未規劃普通重型機車適當行駛車道，開放通行前需進行審慎評估作業，包括調整交通管制、設施等，以確保用路安全。

    行車時留意號誌 收聽路況廣播

    公路局東區養護工程分局表示，試辦普通重機進中仁隧道，評估作業參照開放大型重型機車通行模式，抽樣觀測與檢核隧道內的行車秩序、行為、環境及安全指標，試辦期間將蒐集數據進行分析，評估蘇花改開放普通重型機車通行適宜性，以作為後續研議道路環境精進方向及決策推動基礎。

    公路局呼籲，在蘇花改行車時留意沿線CMS資訊可變標誌、車道指示號誌訊息，隧道內可收聽路況廣播，運用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路App」及收聽路況廣播訊息，以獲取即時道路資訊。

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