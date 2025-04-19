南澳蘭崁山礦區擬擴大 今部落投票

南澳蘭崁山礦區擬擴大，部分部落居民反對開發，憂心衝擊南澳北溪的生態。（記者王峻祺攝）

2025/04/19 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭大理石公司擬擴大南澳蘭崁山礦區範圍，二年前未取得部落諮商同意，今年依法再提申請，預計今天投票。部分部落居民反對開發，憂心破壞南澳北溪生態，也認為會議資訊不透明，行政程序有瑕疵。南澳鄉公所及業者均回應，投票程序完備，均合乎原住民族基本法規定。

部分居民反對 憂破壞北溪生態

宜蘭大理石公司開採工業用大理石礦，因礦區範圍有限，擬擴大礦區範圍至四十三公頃，二年前曾舉行部落會議，過半居民反對，開發案擱置；而今再提申請，不過有族人透露，很多人不知要投票，連開採資訊都沒有，感覺被蒙在鼓裡。

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何姓部落族人說，過去因業者在南澳北溪上游蘭崁山採礦，導致溪流夾帶大量泥沙變混濁，野生動物也因開採震動聲等人為干擾跑光，嚴重衝擊生態，也威脅族人生命安全，堅決反對開發。

葉姓族人則質疑，投票行政程序有瑕疵，應在投票前再次說明，業者過去就遭反對，未料又得以申請，公所應順應民意阻擋，或輔導部落完備行政程序，避免業者持續送件，打擾地方安寧。

公所、業者回應 依法辦理

南澳鄉公所表示，業者有權依照原基法，申請取得部落諮商同意，公所只能依法辦理，輔導業者和部落行政上的程序，投票程序完備，公所不會預設任何立場。

業者回應，申請擴大礦區及舉行投票爭取部落同意，均依合法程序辦理，南澳北溪混濁是受山區自然崩塌影響，未來會優先雇用碧候部落居民、贊助學校活動等經費、設立身障與老人福利等，希望爭取支持。

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