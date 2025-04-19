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    公車運將斜槓 新化平地種出水蜜桃

    公車司機傅有石斜槓，在新化平地成功種出水蜜桃，開始採收。（記者吳俊鋒攝）

    公車司機傅有石斜槓，在新化平地成功種出水蜜桃，開始採收。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/19 05:30

    〔記者吳俊鋒／新化報導〕公車運將傅有石斜槓，三年前於新化老家務農，在平地成功種出了水蜜桃，首度量產，計畫開放採果，分享難得的鮮甜好滋味。

    六十歲的傅有石擔任客運司機已逾廿年，負責行駛綠幹線，暇餘在老家附近的親友農地上栽種水蜜桃，本月中旬開始收成，目前枝幹上已結滿果實。所栽培的品種為「紅鈴」，屬低海拔水蜜桃，一般常見於三至六百公尺的地區，果園則完全在平地，能這麼快就量產，自己也很驚喜。

    傅有石說，由於公司福利不錯，工作穩定，才想在閒暇時發展第二專長，在網路上看到水蜜桃的栽培訊息，很感興趣，三年前，購進兩百五十株種苗，全力投入。之前並無農務經驗，憑藉網路上的資訊，自己摸索、學習，遇到重大瓶頸時，就透過管道，向專家請益，去年開始收成，但產量有限，僅與親朋好友分享，並持續精進栽培技術。

    傅有石自己調製有機肥料，培養微生物菌，強化灌溉效益，包含水蜜桃樹之間的距離設定，以及疏果、套袋的時機等，他認為每個細節都是學問，無法馬虎，努力地逐一落實，雖然辛苦，但樂此不疲，希望成為地方產業新亮點。

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