鳳梨好筍季26日揭幕 辦桌預購8成

今年度的台南鳳梨好筍季，將在關廟的山西宮揭幕。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/19 05:30

整合吃、喝、玩、樂資源 行銷關廟、龍崎、新化特產

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕涵蓋關廟、龍崎、新化等區的「台南鳳梨好筍季」，主場活動將於本月廿六日揭幕，田間體驗的農業之旅，也已經報名額滿，至於被稱為「母親節大餐」的辦桌饗宴，預購也達八成，市府整合資源，透過吃、喝、玩、樂的系列節目，熱鬧行銷地方特色。

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今年首場跨區域旗艦產業活動

鳳梨好筍季是台南年度首場跨區域的旗艦型產業文化活動，關廟區公所昨天熱鬧造勢，副市長葉澤山代言，與地方各界攜手推廣，也強調政府對於拓展國內、外市場的用心。葉澤山表示，在地出品的鳳梨與竹筍，質量均優，是正港的「台南味」，市府全力規劃產業文化活動，積極行銷，今年農遊、辦桌的迴響熱烈，顯見受歡迎的程度。

葉澤山提到，市長黃偉哲努力拓展農產品的通路，甚至都搭乘紅眼班機，衝刺海外市場，今年的日本東京食品展與新加坡國際食品展等，累計訂單逾七億元，成績亮眼，且就是以行銷鳳梨為主。年度首批出口新加坡的鳳梨，已在船運途中，預計今天可以上架，成功搶攻海外市場；面對美國關稅，一定要加強拓展通路，多元推廣，以分散風險。

今年的鳳梨好筍季，廿六日在關廟山西宮的主場活動揭開序幕，新化在當天以及五月三日的連續兩個週末，也配合舉辦「台南好七陶」的農遊，定位職人系旅行，深入田間，體驗種鳳梨、採蔬菜與養蜂，並品嚐風味餐。

「台南好七陶」體驗種鳳梨與養蜂

五月三日下午移師龍崎的文衡殿，也是今年產業文化活動的壓軸，推出的鳳梨好筍雞饗宴，席開兩百桌，已接近額滿，民眾動作要快。

台南是國內重要鳳梨產地，栽種面積高居第二，最有名的關廟，加上緊鄰的龍崎與新化，合計約八百公頃，因此市府進行特色串連，再搭配都有收成的竹筍，每年四月中、下旬推出鳳梨好筍季，聯合行銷，活動深受各界喜愛。農業局長李芳林推估，今年台南鳳梨產量逾五萬公噸，佔國內一成四，市府團隊積極開發國際通路，未來外銷產值可望突破十三億元。

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