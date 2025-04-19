台南6天連假 推4遊程搶觀光商機

「台南親子文化之旅」深度探索大目降園區。（南市觀旅局提供）

2025/04/19 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕配合全中運賽事，台南高中職以下三三九所學校停課，有六天連假，觀旅局推出「西濱漁鹽生態之旅」、「台南親子文化之旅」、「美食古蹟藝文之旅」、「山林溫泉自然之旅」四條遊程，搶佔全中運觀光商機，帶民眾來趟台南深度之旅。

全中運期間除了幫選手加油之外，更是安排台南深度之旅的好時機。觀旅局長林國華說，台南假日市區人潮擁擠，住宿更是一房難求，這次剛好趁著全中運比賽期間，搭配「四、五月來台南住一晚、送一晚」平日限量住宿優惠，深度遊台南，為此觀旅局特別規劃四條遊程供民眾參考。

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祭「住一晚、送一晚」優惠吸客

「西濱漁鹽生態之旅」沿台六一線西濱快速道路，或台一七公路作為旅遊路線，享受台南海線豐富自然生態與漁村風情，包括四草綠色隧道、將軍扇形鹽田、雙春濱海遊憩區、南鯤鯓代天府。「台南親子文化之旅」由南向北串聯台南中線區域，結合歷史人文、藝術體驗與自然生態，適合親子同遊，探索大目降園區、南科考古館、總爺藝文中心，漫遊鹽水、新營糖廠、學甲慈濟宮。

「美食古蹟藝文之旅」從市中心台南車站玩起，鄰近景點密集，運用公車串連美食小吃、走訪古蹟，包括孔廟、南美館、永樂市場、神農街、海安商圈，順遊安平、台江公園及奇美博物館等。「山林溫泉自然之旅」展現台南山林、溫泉、花海、水庫、物產等多元風貌，包括東山一七五咖啡大道、關子嶺溫泉、梅嶺、南化水庫、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、虎頭埤風景區。

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