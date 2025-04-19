暌違22年 「全中運在台南」聖火安座

聖火傳遞最後一站，由金城國中代表隊接棒。（台南市府提供）

2025/04/19 05:30

今亞太棒球場開幕 下午2點半至晚上9點交管 專車免費接駁

〔記者洪瑞琴／台南報導〕暌違廿二年，再現台南！二○二五全國中等學校運動會（簡稱全中運）聖火昨日完成安座，今日開幕典禮將在亞太少棒主球場盛大登場，歡迎來自全國各縣市近二萬名選手與工作團隊參與盛會，屆時周邊交通管制，民眾可多利用大眾運輸工具或免費接駁車。

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呼應古都意象 聖火路線串聯舊城門

聖火傳遞安座儀式，昨日於永華市政中心前廣場舉行，由南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲迎接聖火並完成安座。葉澤山表示，聖火象徵光明、希望與榮耀，這是台南暌違廿二年再次承辦全中運，全力以赴。

為呼應台南歷史古都意象，昨日最後一天聖火路線串聯府城舊城門，由在地七大跑團蘇志濱間歇團、跑山豬、鉄南人、安平快樂跑、安平夜跑、月牙灣慢跑、玉民長跑隊跑者擔任聖火手，經小北門、小東門、小西門、大南門等遺址，沿途傳遞聖火給民德國中、後甲國中、中山國中、金城國中等學生，最終抵達永華市政中心，鄰近市府的新南國小也派出一一九位學生喜迎聖火，象徵歷史與現代的交融。

環館路東向人行道 禁停機車

全中運賽事今日起至廿四日，今日下午開幕典禮在台南亞太少棒主球場登場。南市體育局長陳良乾表示，下午二點半至晚上九點，亞太棒球場前的環館路將實施交通管制。環館路（環館二路至慶和路）西向人行道將開放做為臨時機車停車區；而東向人行道則因人潮聚集與步行需求，全面禁止機車停放。

接駁車往返永康火車站與會場

此外，警察局將在今天下午三點起，於長和路、環館路及慶和路沿線部署警力，實施交通疏導與秩序維護。

免費接駁專車服務，來回接送民眾往返永康火車站與會場。去程接駁車自今日下午二點半起每廿分鐘發車，末班車為下午四點五十分；返程接駁則自晚上八點廿分起人滿即發，末班車為晚上九點發車。民眾亦可利用YouBike，鄰近站點包括台灣歷史博物館、亞太棒球中心（少棒主球場）及五塊寮北柵岸紀念公園等。此外，民眾亦可搭乘五路、十八路、廿路、九○五路及橘三公車至會場周邊地點。詳細路線與時刻資訊可上查詢「大台南公車」網站查詢。

2025全中運聖火昨日於永華市政中心前廣場完成安座儀式。（台南市府提供）

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