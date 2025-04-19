基隆宣導回收 5件舊衣換洗碗精

民眾可以將還可使用的舊衣物，整理後投入回收箱回收。 （記者盧賢秀攝）

2025/04/19 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民眾家中若有無破損、乾淨、穿不下的舊衣服，可以送到回收管道，不要當垃圾丟掉。基隆市環保局四月廿三日起將舉辦舊衣回收宣導兌換活動，拿五件舊衣服可兌換環保洗碗精，讓民眾了解舊衣分類項目與回收管道，提升舊衣回收效率與使用效益。

環保局表示，「舊衣回收」屬於基隆市公告應回收物品，民眾將經過清潔整理還可使用的舊衣，如外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等，送到回收點或投入回收箱，若是破損、老舊的衣物，就不用回收。

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環保局指出，民眾可利用三種回收管道，包括基隆市核准設立的舊衣回收箱、清潔隊資源回收車，或是透過「全國不用品藏寶地圖」尋找合法回收店家。

環保局從四月廿三日起陸續在仁壽、孝賢、德厚、東安、吉仁里等里民活動中心，舉辦舊衣回收兌換宣導活動，民眾帶五件舊衣就可兌換一瓶環保洗碗精，每人限兌一瓶，數量有限，換完為止。

環保局指出，回收的舊衣將交給舊衣回收業者再利用，回收業者會以人工挑選舊衣材質與品質分類貯存，可銷售輸出國外或在國內市場以二手物流通使用，以延續舊衣回收效益 。

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