因應美國關稅 基市府成立溝通平台

2025/04/19 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對美國川普政府拋出對等關稅新制，基隆市長謝國樑、國民黨基隆立委林沛祥邀集基隆市工商業昨進行座談，來自六堵工業區的廠商代表表示，希望政府給予受到影響廠商紓困貸款、貸款利息補貼、所得稅繳納延期與分期等。謝國樑指示，相關局處製作懶人包，擔任產業與中央溝通平台，順利度過關稅風波。

廠商盼紓困貸款、利息補貼

謝國樑表示，美國雖然暫緩實施對等關稅九十天，但是企業仍然要因應台美關稅談判更多的變化，很多企業已經在進行應變，市府也會持續關注產業狀況及國際情勢，在地方政府權責下，支援產業度過難關。

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林沛祥表示，這對所有進、出口商將是沉重打擊，謝國樑與其他首長合作輔導廠商，不論是轉型或是開拓其他市場，積極與中央政府協調幫助廠商；他的國會辦公室將扮演地方與中央的橋樑，將廠商問題反映給經濟部或是其他部會。

六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶重申感謝市府關心產業面臨的困境，期望在議題明朗化後，市府可支持廠商的需求，現在關稅的衝擊可能會影響企業的業績或營收，市府可先設想紓困、融資等優惠政策；基隆市工業會理事長林青也表達感謝。

另外，市府成立溝通協調平台，直接對接反映基隆市產業界可能面臨的問題與困境。

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