基隆罷免林沛祥 號召設機動連署站

民進黨基隆市黨部將展開罷免連署遍地開花活動。（記者盧賢秀攝）

2025/04/19 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆罷免國民黨立委林沛祥的第二階段連署上週已超過一萬份，民進黨基隆市黨部主委林明智表示，將進一步在市場或是店家騎樓設置機動連署站，加強連署力道讓基隆市遍地開花。林明智強調，有信心在期限內超過連署門檻的一二○％連署數量。

遍地開花 加強行動連署

林明智、市議會黨團總召張之豪等人指出，繼「基隆民主連署站」之後，黨部與黨公職將加強行動連署，各黨公職自行規劃到各市場、宮廟、景點，以行動宣講搭配臨時連署站或是徒步掃街，提供市民更方便連署管道。

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輔導店家、住家在騎樓設立

其次將輔導成立「民眾連署站」，號召有意願協助收取連署書的民眾，不論是店家或住家在騎樓設立連署站，黨部都將提供旗幟與空白連署書，擴大公民參與。相關站點將在黨部臉書和相關社群陸續公告。

張之豪繼上週五交了一千份連署書，昨天也帶來一千份連署書給市黨部，他說，個人生涯的二千安，希望可以成為一支全壘打，都是到市場宣講或連署站收的，有的是父母拿回去給孩子簽署，有的是從花蓮、板橋寄來的，是全國一起努力的成果。

對於檢方訪查罷藍連署人會不會產生寒蟬效應，影響以後的連署？張之豪表示，現在連署要遍地開花，就是因為連署單是民眾一張一張親自簽署的，這就是為什麼要擴大範圍和規模，希望一定要合法的。

張之豪指出，檢調會開始調查，就是因為有人在造假，甚至有大量的死亡連署。此外，基隆市選委會認定林沛祥的罷免案有一一六件涉嫌偽造，但選委會只寄出廿六張的查詢單，還有九十個人沒有查詢到，就直接認定是偽造，檢調訪問就是要確認，是不是有人真的簽署，還是選委會認定有問題，他呼籲大家都如實的配合司法的調查，最後可以水落石出，是誰在阻礙罷免的選舉，讓正常的民主的程序沒有辦法延續下去 。

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