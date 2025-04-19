《北市》錫口文化節 日本百位阿波舞者踩街

日本百位阿波舞者昨在松山慈祐宮周邊踩街。（記者廖振輝攝）

2025/04/19 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕來自日本東京百位阿波舞者昨穿著傳統服飾到台北市松山慈祐宮周邊踩街，透過舞者們的笑容與活力，為街區與民眾帶來元氣與活力，營造熱鬧非凡的日式祭典氛圍。高圓寺阿波舞被稱為東京的夏日風景情畫之一，至今已有六十七年歷史，此次為第五度來台演出，為錫口文化節添加東瀛的異國風情。

慈祐宮董事長陳玉峰致詞表示，台灣和日本人民交流非常密切，今年贈送交趾陶紀念品給日方，希望雙方友誼能永存，也希望松山慈祐宮媽祖保佑台灣、日本兩國人民的生活平安、快樂。

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東京杉並區副區長白垣學致詞表示，很感謝能夠連續十年來到台灣舉行公演，阿波舞至今已有一萬名舞者，累積上百萬名觀眾，昨有一百位舞者來到現場演出，希望大家玩得開心。

台北市長蔣萬安指出，今年的錫口文化節邁入第十九年，傳承松山區在地特有的文化，繼高圓寺阿波舞，廿日還有媽祖聖誕三獻大典，以及十三庄的遶境活動，讓更多國內外旅客親自感受體驗文化魅力。他也祝福台日情誼長長久久，堅實穩固。

日本百位阿波舞者昨在松山慈祐宮周邊踩街。（記者廖振輝攝）

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