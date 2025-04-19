《北市》應援世壯運 消防選手秀身手

雙北世界壯年運動會，北市消防局人員將以選手身份出賽。（記者林承鴻攝）

2025/04/19 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世界壯年運動會五月十七日舉行，台北市消防局昨號召消防猛男與女力代表組成應援團為選手們打氣加油，多位消防同仁也將以選手身份參與賽會，展現平時訓練成果。

昨活動集結來自各分隊的消防選手，消防局表示，他們平時在第一線守護市民生命財產安全，消防工作與體能訓練本就密不可分，從高溫火場救援到山野水域搶救，每一項任務都考驗著速度、耐力與團隊默契，工作中鍛鍊出的強健體能與堅定意志，將延伸到運動賽場上。

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來自華山分隊的黃立緯將參與輕艇和龍舟比賽，他說自己平時就熱愛水上運動，把興趣化為挑戰，與隊員一起在工作外積極訓練，跟消防工作一樣，靠的就是團隊合作。同樣來自華山分隊的于懷恩說，小型與大型龍舟在編制與節奏協調上不同，越多人的船，越需要一致的節奏，這對消防人員來說是最好的默契訓練。

永吉分隊的于又霖鼓勵所有人找到自己的熱情，勇敢追尋。任職救災救護指揮中心的嚴士涵強調，無論在工作還是賽場上，他們都一樣全力以赴，展現消防人員的士氣、團結與不放棄的精神。

消防局表示，這些消防選手將以運動員之姿挺身而出，將消防精神與城市榮耀一同傳遞到國際舞台，希望讓更多市民認識世壯運、走近世壯運，一同感受運動的魅力與城市的能量。

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