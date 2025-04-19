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    首頁　>　生活

    《北市》藍質詢稱集會平和 綠批施壓警放水

    2025/04/19 05:30

    簡舒培︰國民黨帶頭用「違法集會」挺「違法偽造文書」 顛倒是非

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安十七日晚間響應國民黨主席朱立倫號召，違法至北檢前禁制區集會抗議偵辦幽靈連署案。當晚到場的國民黨台北市議員李明賢、柳采葳、張斯綱、鍾沛君昨針對此事件在台北市議會進行聯合質詢，張斯綱強調活動都很平和，希望晚間再有陳抗應該拿掉鐵欄杆；鍾沛君也要警察局長李西河依法執法；柳采葳則批評，國民黨集會對比民進黨陳抗平和，批評綠營雙標。對此，民進黨議員簡舒培痛批，當晚網紅「四叉貓」被打根本不平和，而國民黨議員藉質詢施壓警方放水，已逾越議員職權，國民黨帶頭用「違法集會」挺「違法偽造文書」，根本顛倒是非。

    簡︰要警依法 怎說拿開拒馬

    簡舒培批評，國民黨議員藉由質詢對警局要求，已逾越議員職權，要求警方依法怎麼會又說要把拒馬拿開？嚴格執法就是應該把非法集會驅離，藍營說法就是在包裝，實質上是軟性施壓警方放水，蔣萬安帶頭違法已經讓警方很難為，現在連議員都施壓，實在恬不知恥。

    當晚網紅四叉貓被人攻擊

    她也說，藍營稱當晚活動平和，但事實上發生四叉貓被人潑水、攻擊事件，睜眼說瞎話；而扯到太陽花運動更是荒謬，當初闖入政院的群眾都有被移送法辦，同理這些議員在禁制區違法集會也應該移送，拆除拒馬的行為更罪加一等；此外，當初太陽花衝行政院，是公民不服從行為，並非政黨帶頭衝，而國民黨如今行為，是用「違法集會」挺「違法偽造文書」，顛倒是非。

    藍稱尊重警方依法執法

    李明賢表示，北檢周邊雖為禁制區，但面對民進黨司法打壓，他身為國民、台北市民要行使公民權，表達嚴正抗議，也尊重警方依法行使公權力，相信警方行政中立。

    張斯綱說，當晚活動非常平和，民眾熱情喊口號，沒有做出脅迫暴力行為，民眾為反對執政黨用不合比例原則手段打壓表達不滿；他呼籲內政部不要再擺出鐵柵欄，這攔不住民意。

    鍾沛君詢問李西河，如必要時刻要驅離、抬離她會不會有困難？李西河回應，一切依法執行，驅離要看現場必要狀況，警方依長期處理聚眾違法活動有一定認定標準，當晚沒有丟雞蛋、石頭，也無衝撞地檢署等，雖是違法集會，警方十一點多舉牌制止後，群眾也靜了下來，沒有必要驅離。

    柳采葳說，當晚陳情從一開始到柵欄被推翻，都是要表達對於執政黨不滿的訴求，他們尊重警方依法處理；她更嘲諷，警局沒接獲有人送太陽餅進北檢、民眾破窗偷東西，對比民進黨過去抗爭活動的行為，只見到雙標「綠能你不能」。

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