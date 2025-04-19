新北慶勞動節 技能競賽、視障按摩折抵百元

2025/04/19 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕響應五月一日勞動節，新北市將於四月至五月間推出勞動節系列活動，規劃勞動議題研討會、技能競賽、模範勞工表揚大會，以及視障按摩折抵優惠，為紓解泰國移工的思鄉情懷，四月廿七日將於新店碧潭風景區東岸廣場舉辦「泰國潑水節暨移工歡樂健康路跑」，現場規劃表演、美食攤位。

勞工局表示，系列活動第一棒為「中高齡者及高齡者友善職場認證」，認證開辦已三年，今年設立金、銀、銅三級認證，總獎勵金提高至一一○萬元，認證報名即日起至六月九日止；四月廿四日「模範勞工表揚大會」接力登場，勞工局與交通局共同主辦，今年共表揚一七○位模範勞工、五十九位優秀駕駛與十四家優良工會。

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勞工局說，四月廿六日三重綜合體育館舉辦「新北市技能競賽」，包括「翻糖蛋糕」、「奶油蛋糕裝飾」及「咖啡拉花」，今年增設「藝術麵包」項目，比賽總獎金八十萬元，現場有免費咖啡拉花、手沖咖啡及杯子蛋糕DIY。

勞工局表示，四月廿一日至五月二日，每週一至週五，新北市廿八間視障按摩據點，平日消費不限金額可折抵一百元，名額有限，活動資訊可至「新北勞動雲」網站查詢。

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