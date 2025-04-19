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    首頁　>　生活

    新北鐵道馬接力賽週日登場 多路段管制

    2025/04/19 05:30

    〔記者陳奕劭、董冠怡／新北報導〕新北市鐵道馬拉松接力賽將於四月二十日上午七點登場，預計超過五萬人參加。市府觀光旅遊局表示，台鐵公司將加開多班次列車，呼籲民眾搭乘大眾運輸前往，四月廿日上午六點五十分至七點四十分總統路將全線管制。詳情可至伊貝特報名網查詢。

    車道彈性管制點放路段，上午八點半至下午一點半：中正隧道單線保留一車道行駛，路口彈性管制；上午八點至下午一點五十分：中山路（泰和街至過港隧道旁）單線保留一車道行駛。

    彈性點放管制路段，上午五點至十一點：福隆遊客中心周邊（興隆街、福隆街）單線管制慢車道；鹽寮線自行車道（台二丙與龍門路口）至昭惠廟牌坊路口、學苑街及復興街路口、內挖路（中山路至中正隧道）、雙溪高中（梅竹蹊路、太平路）、貢寮國中（台二丙與嵩陽街）路口實施彈性管制。

    福隆遊客中心周邊總統路兩側、石城火車站至舊草嶺隧道南口等路段，將禁止停車。

    此外，新北市交通局在瑞芳區增設二處YouBike站點，「深澳鐵道自行車八斗子站」、「水湳洞停車場站」YouBike租賃站昨天啟用，遊客騎完深澳鐵道自行車後，可於「深澳鐵道自行車八斗子站」轉騎YouBike，沿著青春山海線探訪國立海洋科技博物館、水豚君岩等景點；「水湳洞停車場站」緊鄰免費停車場，停車後，可騎乘YouBike尋訪十三層遺址、陰陽海、黃金瀑布等景點。

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