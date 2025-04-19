實踐綠生活 新北環境季推百場活動

新北環境季開跑，將串聯超過百場永續環保活動。（記者翁聿煌攝）

2025/04/19 05:30

邀世壯運選手搭公車、騎單車暢遊 八里焚化廠泳池免費使用

〔記者翁聿煌、董冠怡／新北報導〕新北市政府響應四月廿二日地球日舉辦新北環境季，四月至六月以「i學習」、「i探索」、「i遊玩」三大主題、超過百場永續環保活動，邀請市民一同參與，實踐環保生活。

請繼續往下閱讀...

副市長劉和然表示，期間只要參加任一場活動，或造訪新北市十八處環境教育設施場所，就可參加「i行動u好禮」抽獎，有機會獲得總價值超過十五萬元的環保標章旅館住宿券、環教場所門票及DIY體驗抵用券等好禮，市民可規劃一場屬於自己的知性綠旅，漫遊新北。

今年環境季更結合「雙北世界壯年運動會」，邀請國內外參賽選手搭乘觀光公車暢遊水金九，騎乘深澳鐵道自行車，走訪十三行博物館、雲仙樂園、客家文化園區及鶯歌陶瓷博物館等環教設施；八里垃圾焚化廠也從五月一日至卅一日，開放館內溫水游泳池供世壯運選手免費使用。

濕地藝術季 召募新生代創作者

此外，第六屆新北濕地藝術季召募熱愛自然、關注環境與具創作熱情的新生代藝術家，加入「環境藝術創作營」，如獲選擔任今年新北濕地藝術季創作者，可獲得兩萬五千元創作補助金，民眾可上網報名。

宜蘭綠博新北週 門票百元優惠

宜蘭綠色博覽會持續至五月十一日，新北市在台灣好物館設有「新北永續」展區；四月廿一日至廿七日為綠博新北週，設籍新北市者購票出示證件，可享入園門票一百元優惠（原價二五○元）。

農業局指出，四月廿六日、廿七日將舉行使用格外品（賣相不佳但同樣美味）食材、當季農產品的惜食DIY活動，廿六日製作「甘藷米鬆餅」、廿七日手作「珠蔥泡菜」，每天舉辦三場，可於現場報名，每場最多限額十五人。

新北環境季開跑，將舉辦逾百場活動讓民眾體驗綠生活。圖為去年民眾參與活動情況。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法