噪音科技執法 議員批舉證申訴難

新北市目前已設置196處固定噪音科技執法設備。（新北市環保局提供）

2025/04/19 05:30

罰單未註記取締當下時速 超過4個月當事人才收到 環局：需時間確認違法要件

〔記者黃子暘／新北報導〕聲音照相科技執法標準與管道引發爭議！新北市議員劉美芳等人昨召開記者會，指噪音科技取締標準低於現行驗車法規容許分貝值，導致許多原廠車被取締，且執法有設置地點、設備簡陋等缺失，罰單僅有照片，未註記取締當下時速，訴願程序與覆核標準未臻健全，人工篩檢才能寄發罰單，當事人收到時距離被取締時間四至五個月，舉證困難，質疑刻意影響民眾訴願權利。

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取締標準低於現行驗車法規容許分貝值

對此，新北市環保局回應，科技執法皆依據環境部規定，罰單開立需審慎確認違法要件，經人工排除多車、降雨、風大等可能影響因素；為從根本解決噪音問題，中央地方已修法推行排氣管認證制度，新北市一萬六千多件已全數認證完畢，且今年三月噪音車檢舉案已較去年同期下降卅六．三％，將持續與中央溝通，調整執法、噪音標準與技術。

劉美芳、立委廖先翔辦公室表示，陳情人小毛與高先生的原廠機車無不當操駕，年年定期繳稅與定期檢驗，經認定合格的車卻被判定分貝超標開罰，罰單近半年後才寄達，蒐證舉證難上加難；科技執法後尚須大量人工審核，最終新北噪音科技執法開罰率僅約二％，毫不「科技」，且今年度環保局有高達二八七三萬元預算辦理租賃固定式執法設備、移動式執法，若將罰金與預算用於加強檢舉改裝車輛應更有效益。

市府：與中央溝通 調整執法標準及技術

交通YouTuber「火花羅」、台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀說，機動車輛行駛噪音量測使用的影像輔助法訂出的分貝標準只是平均值，忽視機車本身即為法規高標，也未訂定適宜的設備設置地點，裝設現場混亂易導致誤罰，且執法設備簡陋無法排除其他噪音影響，「現場拍到誰就是誰」。

此外，環境部「噪音檢驗車種分類及管制標準」規定，五期環保標準以前車輛，機車噪音九十四分貝以下、汽車噪音一百分貝以下可領牌，噪音取締標準至少應大於此，才能保障合法領牌車輛權益。

火花羅指出，取締告示應要設置分貝顯示牌；吳祥瑀表示，聲音照相取締罰單應附上有音訊影片供車主確認，並且提供完整的複檢程序，避免誤判誤罰。

劉美芳等人希望聲音照相應該加裝交通部核可的測速設備，且應採購能夠聲紋辨識的設備，聲音照相裁罰應訂定合理訴願程序及覆核標準，每年定檢應該加入噪音裁罰的宣導及檢測。

新北市夜間規劃機動取締噪音違規。（新北市環保局提供）

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