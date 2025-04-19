七美保育區 高度保護升級完全保護

2025/04/19 05:30

〔記者洪臣宏、劉禹慶／綜合報導〕行政院海洋保育署去年九月與中山大學合作，在澎湖七美水產動植物繁殖保育區增設完全禁漁核心區與擴大保護範圍，並透過澎湖縣政府公告修正管理措施，七美保育區從「高度保護」晉升至「完全保護」層級，保育成效逐漸展現。

海保署署長陸曉筠表示，針對全台四十五處海洋保護區進行評估，選定七美、頭城及都蘭海洋保護區及潛在保護區，於二○二三至二○二四年作為重點輔導對象，促成澎縣府於去年修正管理制度，讓七美保育區晉升至「完全保護」層級。

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陸曉筠說，七美鄉平和社區發展協會與志工團齊力推動保育，根據最新調查，馬糞海膽與硨磲貝族群數量明顯增加，以馬糞海膽為例，二○二○年前單次調查平均僅記錄約五十顆，二○二二年最高達一二八五顆，族群數量維持高點。

此外，澎湖縣政府為打造宜居的濱海城市環境，積極推動「馬公西濱水岸南北串聯工程—陽光海岸計畫」，昨天由縣長陳光復主持啟用典禮。

馬公西濱水岸工程經費六千萬元，獲得中央補助逾五千萬元，範圍從觀音亭帆船訓練中心向北延伸至民族路與陽明路口處，總面積約三公頃，打造貫穿南北、融合生態、休閒機能的「陽光海岸」生活廊帶。

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