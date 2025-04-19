漢民公園地下停車場動工 明年12月完工

交通局規劃漢民公園興建地下2層停車場，18日動土，預定明年12月完工，可提供汽車停車位290格。（高市交通局提供）

2025/04/19 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕為解決小港區商圈停車問題，高雄市交通局在學府路、大鵬路西側的漢民公園，規劃興建地下停車場，昨天動工、預定明年十二月完工，提供汽車停車格位二九○格，也可提供捷運紅線未來的轉乘停車需求。

交通局長張淑娟指出，漢民公園地下停車場計畫獲交通部前瞻基礎建設補助六．四億元興建，去年規劃設計，今年完成招標，因四周多為文教機構，也串聯了周邊學區人行步道系統。

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停車場規劃包括卅格充電樁、六格無障礙車位、十格親子停車位，以及智慧化停車設備，同步也將周邊學區人行步道系統串聯，預定明年十二月啟用。

主持動土的副市長林欽榮表示，漢民公園周邊毗鄰漢民國小、中山國中、小港高中三所學校，附近有集合住宅、漢民市場及漢民夜市，又鄰近小港捷運站，是小港區主要聚落、商業活絡地區，在外及外來的停車需求極高，市府規劃於漢民公園興建地下兩層的停車場，以增加當地停車位的供給，以利地區民生、交通、產業、觀光發展。

交通局強調，漢民公園地下停車場不僅滿足社區停車需求，因鄰近大眾捷運紅線小港站（R3），兼具有交通轉乘便利性，明年底完工啟用後，將可發揮公共運輸場站停車轉乘，紓解商業活絡區域人車密集停車需求效益。

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