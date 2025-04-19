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    濁水溪揚塵300年 整治6年改善97％

    環境部大氣司長黃偉鳴說明濁水溪揚塵整治有成，讓灘地的沙洲變綠洲。（記者吳柏軒攝）

    環境部大氣司長黃偉鳴說明濁水溪揚塵整治有成，讓灘地的沙洲變綠洲。（記者吳柏軒攝）

    2025/04/19 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕濁水溪流域面臨揚塵問題，影響沿岸居民三百年，行政院推動、環境部統籌相關防制計畫，從二○一八年起二期六年整治，投入水利、造林、防災應變等，使濁水溪揚塵件數大幅改善九十七％，裸露地減少七成七、植被增加九九一公頃，讓沙洲變綠洲，PM10亦大幅改善。

    植被增加近千公頃

    環境部大氣司長黃偉鳴表示，濁水溪揚塵從清朝康熙年間就有記載，二○一七年河川揚塵件數達五十九件，時任行政院長的賴清德召開協調會，展開二期六年行動方案，到大前年、前年的揚塵事件分別降至二件及五件，改善九十七％，裸露地減少七成七，空氣品質PM10年平均濃度也從七十微克／立方公尺降了一半。

    水利署第四河川分署分署長李友平說，整治前，居民被風吹沙弄到眼睛需看診，後採多段分區投入各項水利、造林及防災應變，如崩塌地治理、草籽灑播、綠覆蓋、防塵網，加上保安林、固砂、河道疏濬等，已有成效，當地長輩從「吃飯拌沙」到如今可戶外曬烏魚子，更說：「環境若變好、生態最清楚」，沙洲變綠洲下，成為台灣旱招潮蟹重要棲地，也迎來東方白鸛等候鳥。

    雲林縣環保局長張喬維則說，去年遇十六年來最大的凱米颱風，揚塵防制工程遭毀；黃偉鳴、李友平補充，颱風雖沖毀工程、揚塵件數增至十三件，但眾人努力搶修七個月，花費約二億多元，已讓河川環境恢復到風災前狀況。

    雲林縣麥仔簝文化協會理事長吳明宜說，國中時騎腳踏車，風沙打到皮膚都紅紅的，如今真的不一樣，讓濁水溪戰勝三百年揚塵歷史，環境變更好，是個人夢寐以求，盼持續精進讓生態永續。

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