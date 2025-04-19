官我什麼事專訪》房東同意緩收租金 NCC 確定續命到9月

NCC主秘黃文哲接受本報「官我什麼事」節目專訪。（記者張守逵攝）

2025/04/19 05:30

主秘黃文哲：針對廣電換照 溝通數位部核配頻率處置

〔記者林志怡／台北報導〕今年政府各部會預算遭藍白兩黨主導的立法院大幅凍刪，國家通訊傳播委員會（NCC）更是重災戶。NCC主秘黃文哲接受本報「官我什麼事」節目專訪時表示，經與郵政協會協商緩繳租金後，NCC今年應可持續運作至九月，至於委員人數不足無法正常召開、廣電業者無法換照問題，會持續與數位部等溝通因應作法。

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NCC今年業務費預算遭立法院刪減五成、凍結一成，僅剩三七五八．九萬元，而NCC向郵政協會租用濟南路辦公室的租金就佔二五六二．一萬元，若照常支付，NCC今年只能維持運作到四月底，另水電費今年也遭通刪一成。

黃文哲表示，協調後，郵政協會同意NCC緩繳租金，因此NCC可維持運作至九月，但還有電信費、水電費等問題，「這畢竟不是一個正常機關該有的做法」。

電信費、水電費遭大刪 也待解決

黃文哲強調，NCC的業務費都是核實編列，用於日常維護業務，即使解凍一成預算，也只夠NCC運作一個月，後續NCC提出增加預算的需求，屆時希望立法院可以了解NCC的困境，同意增加預算。

黃文哲也提到，若NCC無力支付水電、電信費用，遭斷水斷電，電腦與各項審核所需的系統都無法運作，電子化作業的公文、民眾申請業務可能會受影響。

黃文哲指出，目前NCC委員人數不足半數，無法依法召開委員會，也無法執行廣電事業經營執照換照業務，今年上半年計有卅七家廣電業者執照陸續到期，NCC暫時透過行文相關業者、請平台等協助維持現狀，讓節目繼續播出的方式因應。

「非常感謝平台業者的協助，沒有第一時間移除相關節目內容。」但黃文哲提到，接下來陸續有廣播、無線電視節目經營執照到期，業者需要有經營執照才能合法發射頻率，而核配頻率屬數位部權責。NCC將持續與數位部溝通，尋求因應作法，但相關方案是否可行？還有待NCC委員諮議會討論。

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