《一生必遊》台中高美濕地 護欄鏽蝕逾200米

台中高美濕地美堤街護欄鏽蝕，長期以警示線提醒遊客注意。（記者張軒哲攝）

2025/04/19 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地是台中海線知名國際景點，除了國旅團客，國外自由行遊客絡繹。但美堤街通往景觀橋沿線逾二百公尺護欄，有多處鏽蝕，長期以警示線提醒遊客注意，但硬體設施未妥善維修，除了有安全疑慮，更讓海天一色美景相形失色。

市府︰清水公所管理 將研議改善

台中市府指出，高美濕地美堤街護欄屬於清水區公所管理，會請公所辦理會勘，研議改善。

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「高美濕地」被譽為一生必遊一次的景點，而國際級的落日美景更是遊客必賞重點，近年周邊旅宿增加，交通部航港局鎖定高美燈塔為全國第一座提供泊宿服務活化燈塔，讓遊客除了觀海踏浪，也能有更多生態跟住宿體驗。

尤其時序入夏，遊客漸增，假日傍晚遊人如織，除了必遊的高美木棧道賞夕照踏浪，遊客也走訪高美燈塔，並且至遊客中心與景觀橋拍照打卡，串連成高美濕地半日遊行程。

美堤街往景觀橋沿線 警示線提醒

美堤街是高美濱海主要道路，假日人車爭道。常有遊客從高美濕地木棧道步行往返遊客中心、景觀橋一帶，不少遊客為了觀海，會不顧安全行走路肩，因此與車爭道，加上人車動線指標不佳，險象環生，市府呼籲遊客要行走人行道。

市議員楊典忠表示，高美濕地假日遊客絡繹不絕，多數逛完木棧道之後都會沿著海堤走到景觀橋，由於護欄一側沒有規劃人行步道，閃避不及的情況下就會經常撞到護欄，目前的損壞情況，讓遊客覺得險象環生不安全，希望台中市政府與相關單位盡速規劃適合當地的安全護欄。

台中高美濕地美堤街護欄鏽蝕，有安全疑慮。（記者張軒哲攝）

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