補助校園修繕 竹北續編600萬預算

竹北市十興國小活動中心的木地板舞台使用近20年，已出現毀損，去年獲公所補助改善完成。（記者廖雪茹攝）

2025/04/19 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所推動校園修繕計畫，提供校方改善校園環境，去年共有十六所學校受惠，今年度持續編列六百萬元專款，每校補助上限五十萬元，希望透過資源挹注，均衡東西區的發展，一點一滴完善公立國中小學的設施。

市長鄭朝方表示，公所編列專款補助學校修繕工程，因原物料上漲，去年修正補助上限至五十萬，總預算為六百萬，共有十六所學校申請補助，總核定金額為五九六萬元。

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每校補助上限50萬元

竹北市十興國小活動中心的木地板舞台使用近廿年，已出現毀損，樓梯扶手鬆動且樓梯踏面塌陷，對學生活動構成潛在威脅。在獲得竹北市公所補助四十九萬五千元後，迅速更換與加強固定樓梯扶手，使其符合無障礙設施規範；修復原有地板插座，提升使用安全性；舞台更換為耐磨地板，並強化既有鋼構，使得舞台既美觀也提高耐用性；改善舞台下方儲物櫃門板，使用H鋼加強固定，加強耐衝能力。

共16所學校申請補助

鄭朝方說，竹北東區多所新設的公立國中小學總量管制，大家擠破頭；但是西區和老城區的學校，卻面臨資源不足以及校舍急需改善的問題。基於教育均衡發展的重要性，希望透過經費挹注改善校園設施，讓每個孩子都享有安全且公平的學習環境。

新竹縣竹北市公所推動校園修繕計畫，提供校方改善校園環境，去年共有十六所學校受惠，今年度持續編列六百萬元專款。（記者廖雪茹攝）

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