苗縣國中小教師甄選 開缺244名

2025/04/19 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣今年國中、小學新進教師甄選，廿一日至廿五日受理網路報名，今年國小開缺一二八名、國中開缺一一六名，以往國中只甄選輔導老師，今年比往年多出約八十位一般教師缺額，是近三年開缺最多；苗栗縣目前有八百多位代課教師，苗栗縣政府教育處也呼籲想一圓教師夢者，可把握今年最佳時機。

21日至25日 受理網路報名

苗栗縣政府教育處學務管理科指出，今年國中小新進教師甄選，共開出二百四十四個缺，其中，近年來國中只開出輔導教師約一、二十名，今年適逢龍年學子入學未減班，竹南及頭份地區國中增班的情況下，今年比去年多開出近八十位一般教師缺額，是近三年來開缺最多。

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國中老師116缺 近3年最多

教育處學管科表示，今年教師甄選方式仍分筆試、口試及試教，惟方式也有些調整，筆試改為是進入複試的門檻，要達到規定的分數才有複試資格；而口試及試教則由各十分鐘調整為十五分鐘，其中前十分鐘試教，後五分鐘由甄試委員對考生提出詢答。

6月8日初試 6月22日複試

教育處學管科指出，苗栗縣國中小學代課教師佔廿％、約八百位，多數具有正式教師甄選資格，廿一日上午八點至廿五日下午五點止，受理網路報名，六月八日進行初試、六月廿二日進行複試。

「我們正在尋找充滿愛與熱忱的優秀教師，一起打造優質的學習環境，無論你是剛畢業的新秀，還是有經驗的教育好手，苗栗縣都需要你的加入！」苗縣府教育處也在臉書發出召集令，希望有志當教師者把握機會，甄選報名請上（https：//exams.mlc.edu.tw/）。

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