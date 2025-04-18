彰化推全台首張「童萌卡」 2.45萬幼兒受惠

彰化縣針對一到三歲幼兒推出的「童萌卡」一年一萬元，最多可連續領三年。此一政策預計五月底實施。（記者張聰秋攝）

2025/04/18 05:30

1至3歲嬰幼兒 可年領取1萬點 折抵現金購買育兒用品

〔記者張聰秋／彰化報導〕新手爸媽有福了！彰化縣針對年滿一至三歲幼兒，推出全台第一張的「童萌卡」，每年可領取一萬元，最多連續三年，可用來購買奶粉、尿布等育兒用品，預估約有二萬四五○○名嬰幼兒符合資格。彰化縣政府表示，預計於五月底上路，目前正廣邀業者申請加入特約商店行列。

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每點相當1元 預計5月底上路

民政處長劉玉平表示，今天（18日）將舉辦兩場說明會，上午在埔心鄉老人文康中心，下午在縣府第一會議室，將說明申請流程、點數使用方式與核銷作業，協助商家了解加入童萌卡系統的操作與條件。

每名幼兒最多連續領3年

卡片使用方式為每年發放一萬點點數（每點相當於一元），只要家長其中一方設籍彰化滿一年，且孩子出生於二○二二年一月一日至二○二四年十二月三十一日間，就能提出申請。每名幼兒限申請一次，最多可連續領三年。家長可憑卡在特約商店消費，等同現金折抵，減輕育兒開支。

彰化縣人口約一二二萬人，縣府推出這項福社政策，主要是因為出生人口逐年減少，每月新生兒不到一千人，死亡人數卻超過千人，再加上中部地區人口多往台中流動，人口逐年流失，縣府希望藉由提供實質育兒補助，鼓勵年輕家庭留在彰化。

家長：補助比滿月禮實用

縣府昨公布特約商店的申請條件，包括必須在彰化縣設立稅籍、販售嬰幼兒相關商品、有合法實體店面、提供發票或收據、並具備可刷童萌卡點數的設備，同時願意配合提供基本優惠。

消息一出，不少家長表示，一萬元補助真的有幫助，這卡比滿月禮還實用！店家也說，這樣的點數補助若運作順利，對地方店家也算是一種客源挹注，刺激在地消費。

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