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    埔里鯉魚潭水上音樂水舞劇場 暑假啟用

    埔里鯉魚潭擁有優美湖光山色，水上音樂水舞劇場預計今年暑假啟用。（資料照，記者張協昇攝）

    埔里鯉魚潭擁有優美湖光山色，水上音樂水舞劇場預計今年暑假啟用。（資料照，記者張協昇攝）

    2025/04/18 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府目前正在進行埔里鎮鯉魚潭遊憩區設施改善工程，除已完成環湖步道、平安龜藝術意象等工程，最大亮點是設置水上音樂水舞劇場，將配合仍施工中的龍穴平台工程，預計在今年暑假完工啟用。

    埔里鯉魚潭群山環抱，潭中柳堤與湖光山色相互輝映，有「小西湖」之稱，最大特色是環繞著潭邊相傳有龍、蝦、龜、鯉魚、蝙蝠、鷹、蜈蚣七大吉穴，也讓鯉魚潭成為南投縣一處著名的旅遊景點。

    惟潭區公共設施年久失修，為優化設施環境與提升遊憩品質，縣府斥資近一．二億元分兩期進行照明、植栽、環湖步道及潭畔各吉穴景點改善工程，已完成二．二公里的環湖步道、平安龜藝術意象設置及鯉魚穴、龜穴、鷹穴、蝙蝠穴等改善工程，並在今年春節開放。

    南投縣政府觀光處表示，目前正進行龍穴平台工程及柳堤東側既有廁所整修，而此次改善工程最大亮點的水上音樂水舞劇場，雖已施設完成，但因位於龍穴平台工程工區，預計等龍穴平台工程於今年暑假前完工驗收後一併啟用，讓埔里增添夜間遊憩去處，另新建一座含多功能商店的公廁，則預定今年九月才會完工。

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