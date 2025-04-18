南投車噪取締 草屯、名間、埔里前3名

南投縣環保局在埔里鎮等7個鄉鎮市新增固定式聲音照相，統計取締前3名為草屯、名間、埔里。（南投縣環保局提供）

2025/04/18 05:30

9處固定式聲音照相測噪 超過86分貝 就裁罰1800元

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣去年底在七個鄉鎮市新增固定式聲音照相，不論是常有重機跑山的道路，或車流量大的市區都有，環保局昨在埔里發表測噪成果，統計取締前三名為草屯、名間、埔里，除呼籲民眾切勿改裝車輛消音器，行駛也要依照速限，以防車速太快、引擎聲響過大，吃上一千八百元的噪音超標罰單。

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車速過快 也會噪音超

環保局指出，前年在魚池鄉車流量大的中山路，以及南投市縣道一三九線設置固定式聲音照相，去年底也陸續在草屯鎮中正路、名間鄉員集路、埔里鎮中山路、南投市東山路、水里鄉中山路、國姓鄉中正路，以及中寮鄉永平路新增七處固定式聲音照相，至今取締件數前三名為草屯一五二件、名間一二七件、埔里一○八件。

環保局說，固定式聲音照相係依照該路段速限進行噪音取締，行經車輛聲響超過八十六分貝就會裁罰一千八百元，車主除了繳交罰鍰，還需到環保局受檢，檢驗未過也會挨罰，各級距車輛皆有對應的噪音標準，若檢驗超過五分貝可罰二千七百元，超過十分貝開罰三千六百元，可按次開罰；若車主拒絕受檢，首次未到檢開罰一千八百元，之後按次累加九百元，最高罰到三千六百元，並可按次開罰。

受檢未過或拒檢 累加開罰

環保局提醒，民眾車輛切勿改裝排氣管消音設備，以免影響道路沿線聚落生活安寧，開車也要依速限行駛，因有些噪音裁罰案件並非改裝車，而是車速過快導致引擎聲太大造成噪音超標，另外，若車輛排氣管有破損也會產生巨大噪音，民眾應多注意自身車輛狀態，避免噪音過大挨罰。

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