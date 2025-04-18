過動兒遭束帶綁椅子 桃市府：將調查

桃園市議員黃瓊慧轉發學童被綁在椅子上的照片。（擷取自黃瓊慧臉書）

2025/04/18 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市某公立小學二年級男童，前天上午疑因情緒失控，被學校行政人員用束帶把手腳綁在椅子上「約束」，歷時約四十分鐘，市議員黃瓊慧認為學童若有過動症或其他狀況，校方宜有更妥適的處理方法；桃市府教育局回應，已責成學校召開校事會議查處約束行為是否失當，檢討相關人員責任。

如此對待特殊生 震撼家長的心

黃瓊慧昨轉發臉書文章與照片並指出，一個小學生被綁在椅子上的照片，震撼許多家長的心，同樣身為家長的她看了很心疼，學校對待特殊學生需要更多耐心及愛心。

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黃說，經了解這名小二生疑似過動，十六日早自習時間，未服用藥物，有尖叫、攻擊人、自傷等行為，行政人員讓他坐在木椅，用束帶將其四肢跟椅腳等處綁起來約卅到四十分鐘，她認為「過當」，也質疑校方延遲通報校安。

教育局學輔校安室主任施力中表示，這名學童已有多次傷人與自傷的情緒行為，十六日上午又於教室內尖叫、攻擊同學等，校方獲報由行政人員介入處理，約束該學童行動，直到其情緒穩定後返班上課，會追蹤校事會議辦理情形，協助學校落實學生輔導與校園安全工作，維護全體師生安全與受教權益。

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