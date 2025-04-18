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    女子數學奧賽 我獲1金2銀1銅

    我國參與歐洲女子數學奧林匹亞競賽團隊，左至右分別為台灣師範大學數學系副教授林延輯，參賽學生王宥涵、陳羿安、林昀臻、邱心柔，以及2018與2019年國際數學奧林匹亞競賽銅牌得主鄭天盛。（教育部提供）

    我國參與歐洲女子數學奧林匹亞競賽團隊，左至右分別為台灣師範大學數學系副教授林延輯，參賽學生王宥涵、陳羿安、林昀臻、邱心柔，以及2018與2019年國際數學奧林匹亞競賽銅牌得主鄭天盛。（教育部提供）

    2025/04/18 05:30

    台中一中高二學生陳羿安 拿下金牌獎

    〔記者楊綿傑／台北報導〕歐洲女子數學奧林匹亞競賽傳來捷報！我國四名代表參賽學生總計獲得一金二銀一銅佳績，國際排名第九名，超越上屆成績。其中台中一中高二學生陳羿安成績最佳，拿下金牌獎，個人排名第廿一名，可獲頒廿萬元獎金，並保送大學各本學系或推薦入大學各學系。

    歐洲舉辦 56國、219名學生參賽

    第十四屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽由科索沃主辦，總計有五十六個國家、二百一十九名學生參賽。除奪金的陳羿安外，我國另三名參賽學生為拿下銀牌獎的新竹高商高三邱心柔，個人排名第四十二名；北一女中高二王宥涵獲銀牌獎，個人排名第四十九名；宜蘭高中高三林昀臻奪銅牌獎，個人排名第七十四名。

    我國代表隊由廿名大學教授組成輔導團隊負責培訓，從全國三○四名學生中選出代表隊，曾於國際數學奧賽連得兩屆銅牌，現就讀台大的鄭天盛隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁。

    陳羿安自述從小就喜歡數學，遇到難題會覺得很有趣且不放棄，數學已成生活不可或缺部分，目標是朝向國際數學奧林匹亞競賽邁進。

    國際排名去年13 今年第9

    國教署組長黃瀞儀指出，此為我國第二次參與該競賽，去年代表隊拿下一金一銀一銅，國際排名第十三名。

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