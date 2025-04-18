世界第三毒！僧帽水母出沒北海岸

北海岸的潮間帶和沙灘近日發現僧帽水母，北觀處提醒民眾從事水域活動時要小心。（北觀處提供）

2025/04/18 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台灣北部海岸潮間帶、沙灘近日出現水母群，其中甚至有「世界第三毒」的僧帽水母現蹤，若不小心觸摸，可能產生劇痛甚至休克。

目前在北海岸和基隆外木山都有發現，雖未接獲遊客被毒水母攻擊通報，但已有外國遊客戲水時遭一般水母螫傷，造成身體紅腫，提醒戲水民眾提高警覺。

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觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）指出，僧帽水母有長約十公尺的觸鬚，鬚上充滿毒素的刺細胞，可以殺死小型海洋生物，毒液呈酸性，會讓人產生劇痛留下紅色鞭痕，毒素會滲入淋巴結，或造成過敏連鎖效應，引起發熱、休克及干擾心臟和肺部功能，嚴重時更可能致命。

不慎觸摸 致劇痛甚至休克

北觀處副處長吳建志表示，目前北海岸只有零星少數個案，已派員加強巡查，提醒民眾在水域或潮間帶活動時要小心，如有發現不要觸碰。

基隆外木山大武崙也有發現

基隆大武崙沙灘昨也發現有水母隨著垃圾漂進海岸，附近店家說，今年水母來得比較早，昨天撈了一百多隻，有一般水母和少數僧帽水母。有一名外國遊客在戲水時，突然被一般水母螫傷，身上布滿紅腫傷痕。

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