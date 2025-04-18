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    3癌免疫治療健保給付 3400人受惠

    健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，昨日通過免疫治療擴大給付相關提案。（資料照）

    健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，昨日通過免疫治療擴大給付相關提案。（資料照）

    2025/04/18 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕力拚癌症死亡率下降三分之一，針對不少癌友引頸期盼的免疫治療，健保署長石崇良日前鬆口將擴大給付肺癌、乳癌、大腸直腸癌。健保署副署長龐一鳴證實，相關提案已於昨日健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議通過，預估受惠人數上看三千四百人，病人一年最高可省一九二萬元，最快六月上路。

    病人最多年省192萬元 最快6月上路

    為落實健康台灣政策，讓癌症標準化死亡率在二○三○年降低三分之一，健保署逐步盤點重大癌症藥品與國際指引及三大醫療科技評估（HTA）組織給付建議的差異，積極接軌國際標準。

    免疫檢查點抑制劑繼先前給付pembrolizumab成分藥品及atezolizumab成分藥品用於細胞表面蛋白質PD-L1高表現的無基因突變非小細胞肺癌第一線治療後，健保署也研議擴大給付於「合併化療不分表現量之肺腺癌」、「高風險早期三陰性乳癌」、「轉移性大腸直腸癌第一線」患者。

    許多醫師、病人都將擴大給付免疫治療，視為健保補足癌症治療的最後一塊拼圖，龐一鳴證實，相關提案已於昨日健保共擬會議審議通過。

    健保署預估符合所訂條件的非小細胞肺癌合併化療，約一五九一人至一九三○人受惠，患者可年省約一九二萬元；三陰性乳癌併用化療，大約八二六人至八九七人受益，病人可年省一七二萬元；大腸直腸癌新增單用則可嘉惠二六五人至五八七人，病患年省一六八萬元。

    健保署統計，二○二三年新增與擴增給付癌症用藥十九項、投入四十三億元，共五千多人受益，去年成長至廿八項藥物、挹注一四五億元，約近一．五萬人受惠；今年癌症新藥基金五十億元，更可望加速納入更多新藥，有助於病人抗癌。

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