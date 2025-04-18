戶外二手菸暴露率 高達近5成

光華數位新天地吸菸區設於大門前，民眾行經易遭二手菸危害。（資料照）

2025/04/18 05:30

煙霧轉進街頭與家門 不抽菸者無處逃

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣成年人吸菸率創歷史新低，室內公共空間也不再瀰漫菸味，看似菸害防制見效，但國民健康署最新調查，去年戶外二手菸暴露率仍高達四十八．九％，家庭暴露率也有卅五．六％，當吸菸者被「請」出室內，煙霧卻轉進街頭與家門，不抽菸的人，仍無處可逃。

我國一九九七年起推動「菸害防制法」後，台灣吸菸人口與室內二手菸問題大幅改善，成年吸菸率從二○○八年的廿一．九％降至二○二四年的十二．八％，室內二手菸暴露率也從廿七．八％降至三．二％，然而「菸」並未消失，只是換了地點。

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馬路、騎樓、便利商店門口最常見

調查顯示，戶外空間二手菸暴露率自二○○八年起持續攀升，二○一三年一度達到五十八．五％高峰，近年略降，但去年仍有近一半民眾一週內曾在戶外吸入他人煙霧。常見暴露熱區包括馬路與騎樓、公園風景區及便利商店門口，這些地方多未明確禁菸，旁人只能「忍氣吞菸」。

家庭菸害更是防不勝防，雖然家庭二手菸暴露率自二○○八年四十一．六％降至去年卅五．六％，但改善幅度有限。許多吸菸者轉往陽台抽菸，卻忽略煙霧會飄入室內、附著在衣物家具上，形成長期潛伏的三手菸風險。

陽台抽菸 附著衣物家具成三手菸

有媽媽指出，「他總是說只是抽一根，又不在客廳抽。」但只要先生走進陽台點菸，她就會關上兒子房間的窗戶，打開空氣清淨機，儘管這些動作無法真正隔絕看不見的三手菸。國健署指出，三手菸可殘留環境數月，不僅增加癌症與中風風險，也會危害兒童健康。台大醫師郭斐然也說，兒童大腦發育未成熟，對尼古丁特別敏感，可能導致情緒失控、學習力下降，甚至與過動症有關。

國健署菸害防制組組長羅素英說，為強化無菸環境，國健署與地方政府合作，根據「菸害防制法」第十八、十九條，將校園周邊、夜市、超商騎樓、公車站牌等公告為禁菸區，目前全台已累計超過三萬處，違者最高可處一萬元罰鍰。

好消息是，吸菸者嘗試戒菸率從二○二二年的廿七．三％提升至今年的卅二．六％，顯示國人戒菸意願提升，國健署將持續推廣全台兩千七百多家戒菸醫療機構與免付費戒菸專線，希望從源頭降低吸菸率。

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