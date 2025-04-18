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    蓋智能醫療大樓 屏基啟動募款計畫

    屏基正興建智能醫療大樓，昨起啟動募款計畫。（記者羅欣貞攝）

    屏基正興建智能醫療大樓，昨起啟動募款計畫。（記者羅欣貞攝）

    2025/04/18 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕為解決院區空間不足困境，屏東基督教醫院歷經十年籌劃，目前正興建智能醫療大樓，由於貸款壓力沉重、自籌資金龐大，迫切需要社會各界伸援，在取得衛福部勸募許可後，院方昨啟動募款計畫，首場募款音樂會將於五月十七日舉行。

    屏基獲衛福部評定為「重度級急救責任醫院」，前年平均每月急診量逾六千人次，佔屏東市急診量近四十七％已使用三十多年的院區空間飽和，急診室經常超載、先進設備無處安放、病人無法擁有最舒適的照護環境，醫療設備的升級與醫療空間的擴建，成為當務之急。

    「這不只是醫院的事，而是所有屏東人的事」，屏基醫療副執行長劉侃表示，新大樓不是為了讓醫院賺錢，而是為了讓病人住得更舒適更有尊嚴、讓醫護人員有更好的設備來搶救生命。

    屏基智能醫療大樓將興建地下兩層、地上十一層，設置八百多張病床，結構工程總造價四十六．五八億元，前年八月動土，目前興建到七樓，進度約五成，預計明年下半年完工；屏基院長吳榮州表示，雖已向銀行貸款三十四億元，但仍有超過十餘億元需要自行籌措，今年募款目標設定為三億元。

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