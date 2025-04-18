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    西片溪阿美族後裔 揹朱三娘媽行腳花東

    象徵太陽女神的「吉娜—朱三娘媽」金身。（記者蔡宗憲攝）

    象徵太陽女神的「吉娜—朱三娘媽」金身。（記者蔡宗憲攝）

    2025/04/18 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕滿州鄉港口溪左邊的西片溪阿美族後裔，為喚醒一百五十年前東遷花東的族人後裔，昨天凌晨三時起，揹負象徵太陽女神的「吉娜—朱三娘媽」金身，展開六天五夜的花東行腳，尋根並籌辦盛大祭祀，重建族人輝煌歷史。遵奉西片溪祖靈指示，此行盼凝聚族群記憶，雖因「旭海觀音鼻自然保留區」限制，忍痛放棄古道「走浪」路段，但仍從台東南田徒步出發。

    潘阿蕊等人原計畫自屏東滿州港口，沿琅嶠卑南古道（俗稱「走浪」），經佳樂水、溪仔口、出風鼻、九棚、港仔、旭海、觀音鼻，至台東南田，攜帶鬼頭刀魚乾、芋頭乾、地瓜乾、鹹豬肉乾及勇士佩刀，重走祖先遷徙路徑。

    無奈該段古道因被劃為自然保留區，進出需申請付費解說員，潘阿蕊遺憾說「祖先自由走過的路，如今被限制」，最終改由族親專車抵南田，續行達仁、大武、太麻里、卑南、關山、富里至花蓮玉里。

    協助的文史工作者念吉成說，此行旨在召喚東遷族人後裔返西片溪祖居地，參與祭祀與尋根。沿途部落備妥水酒、三牲、香燭，恭迎「朱三娘媽」金身，場面預料會很熱烈，「這是喚醒族人靈魂的旅程，重拾歷史根基。」活動也盼喚起對原住民文化權益的關注。

    西片溪阿美族後裔潘阿蕊，揹「朱三娘媽」行腳花東召喚族人回祖居地。（記者蔡宗憲攝）

    西片溪阿美族後裔潘阿蕊，揹「朱三娘媽」行腳花東召喚族人回祖居地。（記者蔡宗憲攝）

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