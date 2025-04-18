社照關懷據點+2 屏縣佈建率93.6％

屏東縣長周春米（前排右五）為鹽埔鄉高朗飲用水協會社區照顧關懷據點揭牌。（記者羅欣貞攝）

2025/04/18 05:30

新增鹽埔高朗、里港茄苳2處 全縣443村里已有415處

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣推動社區照顧關懷據點不遺餘力，縣長周春米昨天為鹽埔高朗、里港茄苳兩處據點揭牌，全縣達到四百一十五處，佈建率達九十三．六％，向「一村里一據點」目標邁進一大步。周春米也透露，目前正努力讓敬老卡未來也能搭計程車，希望長輩們踴躍申辦。

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周春米爭取長者持敬老卡可搭小黃

屏東縣鹽埔鄉高朗飲用水協會關懷據點，每週三上午在代天府為長輩安排活動，村長盧龍合帶領八人志工團隊，成功克服種種困難，現有三十五位長者帶著熱情到據點交朋友、學習新知。

里港鄉茄苳腳長壽會據點，由村長鄭世鉉帶領年輕有活力的志工團隊，將原本年久失修的活動中心，打掃整理成明亮、開闊的空間供長輩活動；最年長、高齡九十歲的鄭王玉葉表示，豐富多元課程吸引她週週到據點，團隊的用心經營，從原來半天的活動，進階到全天巷弄站，大家參與踴躍。

關懷據點經營用心 長者開心參與

屏東縣長周春米昨天為兩處據點揭牌，還和長輩們一起跳舞、話家常，受到長者熱烈歡迎。她表示，屏東縣有四百四十三個村里，有社區關懷據點的達到四百一十五處，佈建率九十三．六％，也請長輩善用縣府的福利措施，包括最高補助全口活動式假牙三萬元、敬老卡每月補助五百元、行動生活復能車巡迴服務等，讓生活更健康更快樂。

周春米也說，請長輩踴躍辦敬老卡，各公所都有機器可以馬上製卡，縣府補助五百元，長輩持卡可坐公車、火車、小黃公車，也能搭船去小琉球玩，此外，她也正努力看能否年底讓長輩們持卡也可搭計程車。

社會處統計，截至今年三月，屏東縣人口數七十八萬七千五百二十八人，其中六十五歲以上老人十六萬七千零二十九人，比例二十一．二％，已是超高齡社會；縣府鼓勵長輩們多走出家門，就近參與社區照顧關懷據點活動，一起健康促進、延緩老化、拓展人際關係，享受自主自立的在地安老生活。

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