焚化廠歲修冒煙 台東環局：濾管破裂待修

2025/04/18 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東焚化爐十六日下午被多位民眾發現冒出黑煙，各項指標多數超標，適逢焚化爐十二日才歲修完成啟爐卻又出問題，環保局立即停爐，發現是濾管破裂，預計十九日檢修完成。環保局雖說明，「超標」是刻意為之、測試，但未事先通知民眾，被議員批評是「專業上的傲慢」。

多項數值超標 環局：測量儀器敏感度

直到昨日縣議會開議時，焚化爐還冒黑煙、多項數值超標又被許多民眾目擊舉報，環保局每每解釋都來得晚又專業，一般民眾及議員根本聽不懂，議員簡維國雖認同甫上任局長黃權煒積極與民眾溝通，仍表示環保局長期「專業上的傲慢」，讓民眾陷入恐慌。

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十六日傍晚五時十五分，許多豐里里民眾都發現不該冒黑煙的焚化爐飄出陣陣黑煙，甚至一氧化碳、二氧化硫等數值嚴重超標。夜間還發現有數值達六○九ppm。

疑地震造成破裂 明日可檢修完成

黃權煒說明，「黑煙」其實是活性碳，歲修測管道壓力本無事，後卻發現濾管破裂，推測是地震影響，再投入活性碳排出才有如黑煙，也查出其中五十八隻濾管同時冒煙證明有破裂。至於數值飆高至六百多ppm在自然界中不可能發生，是當時刻意施放目標氣體測量儀器敏感度，問題在於未事先向民眾說清楚，才造成恐慌。

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