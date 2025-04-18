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    首頁　>　生活

    特教生疑受虐增1人 家長提告

    2025/04/18 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕日前台東縱谷區有某國小傳出特教生被老師虐待案，近日又確定多了一位發展遲緩、輕度障礙五歲童受虐，受害生已達六人。家長表示，先前以為兒子未受害才未出席記者會，卻在警方調閱監視器發現兒子被當物品拎起、腳踢，當下即報案對三位老師提傷害告訴。

    5歲遲緩兒被抓衣領拎起、腳踢

    家長表示，先前未與其他家長一同參加記者會爆料，是以為自家小孩未受虐，十五日晚間被分局偵查隊通知前往查看監視器發現，小孩端坐時，被老師從後方以右手抓住衣領拎起，放下時孩子一屁股坐地，老師還用腳又踢又推向前，把孩子當物品。

    家長表示，孩子健康狀況不佳，見他被老師拎起、衣領勒頸小臉漲紅，「這根本是要他死」，看完影片當場就對出手的老師，以及另外二位見死不救的老師全都提告。

    家長抱怨，座談會是家長要求才召開，曾要求媒體到場也被拒，處長、科長講了「很抱歉」、「我們再保持聯絡，會再立案並查看監視器」。

    教育處將立新案處理釐清案情

    縣教育處表示，加上這名學童，本案受害者已達六人，初步調查報告已於四月十一日完成，預計四月三十日召開認定委員會議，並於五月十四日以前將最終認定結果，及調查報告函知事件關係幼兒之家長，這次將再開立新案處理。本案已進入司法調查程序，新事證認定涉及專業，須由具資格之專業人員進行綜合評估。縣府將持續透過行政調查及司法程序同步進行，務求詳實釐清案情。

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