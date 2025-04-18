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    首頁　>　生活

    少子化衝擊 高雄42國小新生不到10人

    2025/04/18 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市一一四學年度二百三十八所國小新生第一階段報到，人數比去年減少逾千人，其中四十二校不到十人、三校甚至僅一人，連擠破頭的總量管制小學也有五校仍未滿額。

    5總量管制校仍有缺額

    高雄市一一四學年度國小新生數為一萬八六二七人，比上學年度少了一一○七人，全市總量管制小學十三校，目前鼓山區龍華、苓雅區四維、前鎮區民權、岡山區壽天、鳳山區文華國小等五校仍有餘額。

    龍華國小校長李美金表示，大環境改變，本來每屆滿額是十四班，目前新生核班數為十二班，所以要看二階核班前的報到數而定。

    民權國小校長周譽峰則說，南高雄人口銳減比北高雄嚴重，學校原本設定八班至少二○四人、滿招為二三二人，目前一階是二○三人，只要再增一人仍可維持八班；往年是學生擠不進來，但目前的一、二年級都是未滿的，尤其明年度學區名冊僅一百五十人，新生數將雪崩式下降。

    教育局指出，新學年六龜區新威國小將併為廣興國小新威分校，有四十二校新生僅個位數，其中，大樹區興田、甲仙區小林與桃源區建山國小三校皆為一人；另大樹區小坪、杉林區上平、茂林區多納及桃源區寶山國小等四校也僅有三人。

    教育局表示，為保障小校不輕易整併及學生的受教權益，已針對全校或分校學生人數未達四十人且學生流失嚴重者，請學校提交永續發展三年計畫。

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